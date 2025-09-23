Arbitro Milan Lecce in Coppa Italia: designato il fischietto del match. Tocca a lui a San Siro

Arbitro Milan Lecce: sarà Tremolada il direttore di gara della sfida in programma questa sera a San Siro per i sedicesimi di Coppa Italia

L’Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha reso note le designazioni complete per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26, svelando i nomi degli ufficiali che dirigeranno gli otto match in programma tra martedì 23 e giovedì 25 settembre. Tra tutte le sfide, l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori è già focalizzata su un incontro in particolare: quello che vedrà scendere in campo il Milan di Massimiliano Allegri contro il Lecce di Eusebio Di Francesco. Un match che si prospetta teso e avvincente, e che sarà affidato alla direzione di un fischietto di grande esperienza.

Tutta la Squadra Arbitrale per San Siro

Per la sfida cruciale di martedì 23 settembre alle ore 21:00 a San Siro, l’AIA ha scelto una squadra arbitrale di alto profilo. L’incarico di arbitro principale è stato assegnato a Tremolada, il cui fischietto sarà chiamato a gestire le dinamiche di un match cruciale per il percorso in Coppa Italia di entrambe le squadre. A supportarlo sulle fasce, in qualità di assistenti, ci saranno Bahri e Barone, due figure fondamentali per la gestione delle azioni offensive e dei fuorigioco.

A completare il quadro, il quarto ufficiale sarà Sozza, pronto a intervenire in caso di necessità. L’attenzione maggiore, come sempre nel calcio moderno, sarà però rivolta alla sala VAR. Qui, il ruolo di Video Assistant Referee è stato affidato a Maggioni, che avrà il compito di revisionare le chiamate più importanti e controverse. Al suo fianco, come Assistente VAR, ci sarà Mazzoleni, a completare un team di ufficiali esperto e competente.

Il Peso della Decisione in un Match Cruciale

La scelta di questi arbitri da parte dell’AIA sottolinea l’importanza attribuita a questa partita. Per il Milan di Massimiliano Allegri, il cammino in Coppa Italia è un obiettivo stagionale di grande rilievo, una vetrina che la società, con il direttore sportivo Tare, vuole onorare fino in fondo. La responsabilità dell’arbitro Tremolada sarà quindi enorme, dovendo garantire la regolarità di un match in cui saranno in campo talenti e campioni che possono risolvere la partita con una singola giocata.

Anche il Lecce di Di Francesco affronterà la partita con determinazione, e il ruolo del VAR di Maggioni sarà decisivo per evitare errori che possano compromettere il risultato finale. Le designazioni arbitrali sono un tassello fondamentale in una sfida che si preannuncia vibrante, con il Milan che cercherà di far valere il fattore campo e il Lecce che proverà a sognare l’impresa.