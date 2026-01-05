Arbitro Milan Genoa, c’è ancora Di Paolo al Var per i rossoneri! Era stato protagonista discusso di diversi precedenti dei rossoneri a San Siro

Sarà Aleandro Di Paolo il VAR di Milan Genoa, gara in programma giovedì alle 20:45 a San Siro. Una designazione che non passa inosservata, considerando i numerosi precedenti stagionali del varista con i rossoneri, alcuni dei quali hanno lasciato strascichi e polemiche.

Per Di Paolo si tratterà infatti della quarta partita del Milan in questa stagione con lui al VAR. Il primo episodio risale a Milan-Fiorentina, quando richiamò l’arbitro Feliciani all’on-field review, portando all’assegnazione del rigore per il fallo su Santiago Gimenez. Una decisione corretta, ma che contribuì ad accendere il dibattito.

Successivamente Di Paolo era presente anche in Milan Roma, match in cui confermò il calcio di rigore per i giallorossi per il fallo di mano di Youssouf Fofana, penalty poi neutralizzato da Mike Maignan su Paulo Dybala.

Altro episodio pesante nel derby Inter Milan, con il richiamo al VAR per il fallo di Strahinja Pavlovic su Marcus Thuram, che portò al rigore poi trasformato da Hakan Calhanoglu.

Ma il precedente più discusso resta Milan Lazio, passato alla storia per la chiamata del VAR su uno scontro giudicato da molti inesistente tra Adam Marusic e ancora Pavlovic. Un episodio che alimentò forti critiche.

Alla luce di questi precedenti, la designazione di Di Paolo per Milan-Genoa sarà inevitabilmente sotto la lente d’ingrandimento, con l’attenzione massima su ogni intervento dalla sala VAR.