Arbitro Milan Cremonese: designato il fischietto della prima partita di Serie A. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

La prima giornata di campionato è alle porte e la Lega ha reso note le designazioni arbitrali per l’esordio del Milan in Serie A. Per la partita contro la Cremonese, in programma sabato 23 agosto alle 20:45, a dirigere l’incontro sarà il fischietto sardo Marco Collu.

A coadiuvare Collu ci saranno gli assistenti Di Gioia e Mokhtar, mentre il ruolo di quarto uomo sarà ricoperto da Bonacina. In sala VAR, a vigilare sulle decisioni più delicate, ci sarà l’esperto Daniele Doveri, affiancato dall’AVAR Davide Ghersini. Una squadra arbitrale che, con l’esperienza di Doveri e la voglia di fare di Collu, ha il compito di garantire la regolarità di un match cruciale per l’inizio di stagione di entrambe le squadre.

La designazione di un giovane arbitro per la partita del Milan non è certo una novità. L’Associazione Italiana Arbitri (AIA) punta molto sulla valorizzazione dei giovani talenti, e la scelta di affidare un match di questo livello a Collu è un chiaro segnale di fiducia nei suoi confronti. Allo stesso tempo, la presenza di Doveri al VAR rappresenta una garanzia di sicurezza, in un momento in cui l’utilizzo della tecnologia è sempre più centrale nelle decisioni arbitrali.

L’attenzione sarà tutta sul campo e sulle performance dei giocatori, ma per Collu la partita contro la Cremonese sarà l’occasione per dimostrare di essere all’altezza della Serie A. Un esordio importante, che sarà seguito con grande interesse da tutto l’ambiente rossonero.