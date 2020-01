Antonio Donnarumma, la Coppa Italia nel destino: ecco il precedente

Antonio Donnarumma giocherà probabilmente la gara di Coppa Italia contro la SPAL. C’è un precedente nella stessa competizione

L’infortunio contratto da Gigio Donnarumma nella sfida contro il Cagliari costringerà il giovane portiere rossonero a rimanere out sicuramente per la gara di domani contro la SPAL, e forse anche per il match di campionato contro l’Udinese di domenica. A sostituire il numero 99 rossonero mercoledì sarà probabilmente il fratello Antonio, che dovrebbe vincere il ballottaggio con il neo-arrivato Begovic. Approdato a Milanello nell’estate del 2017, A.Donnarumma ha due sole presenza all’attivo con la maglia del Diavolo. Una in Europa League contro il Ludogorets.

Mentre l’altra, indovinate in che competizione? Proprio in Coppa Italia, stagione 2017/18, quando il Milan superò ai quarti di finale i cugini dell’Inter e riuscì così a qualificarsi per la semifinale (i rossoneri arrivarono poi fino alla finale, persa contro la Juventus). In quella partita Antonio Donnarumma partì titolare e, dopo i primi minuti di affanno, si rese protagonista di una buona prestazione e di parate decisive.