Allenamento Milan: partitella con la Primavera con vista sulla Sampdoria

Rossoneri a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per il lavoro odierno in avvicinamento all’avvio del campionato in programma per il prossimo lunedì 23 agosto a Genova alle 20.45 contro la Sampdoria.

IL REPORT

Inizio in palestra per la consueta attivazione muscolare, poi sul campo rialzato Mister Pioli ha diretto una prima parte tattica e al termine la squadra ha disputato una partitella di allenamento a ranghi misti, due tempi da 40 minuti, con la Primavera.