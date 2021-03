Le ultime notizie di formazione Milan in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Milanello

Tutti gli aggiornamenti in casa Milan su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Milanello.

Allenamento Milan: le ultime da Milanello

Il Milan si prepara ad affrontare la gara contro il Manchester United in programma tra poche ore con il rientro tra i convocati di Ismael Bennacer e Zlatan Ibrahimovic, assenti invece ben altri quattro titolari: Alessio Romagnoli, Davide Calabria, Ante Rebic e Rafael Leao. Un’emergenza che obbliga Stefano Pioli a ridisegnare la propria squadra schierando Samu Castillejo nel ruolo di falso nueve e Pierre Kaluku in difesa in posizione di terzino destro.

Infortunati Milan: la situazione dall’infermeria rossonera Mario Mandzukic: problema all’adduttore. Rientro dopo la sosta. Rafael Leao: fastidio ai flessori. Rientro da valutare. Alessio Romagnoli: problema muscolare. Rientro da valutare. Davide Calabria: problema pubalgico e contusione. Rientro da valutare Daniel Maldini: problema fisico. Rientro da valutare. Ante Rebic: infiammazione all’anca. Probabili formazioni Milan Fiorentina: le ultime sulle possibili scelte di Pioli MILAN (4-2-3-1)- Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Meitè, Kessiè; Saelemaekers, Krunic, Castillejo; Leao. Allenatore: Pioli FIORENTINA (3-5-2) – Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta, Caceres, Pulgar, Bonaventura, Eysseric, Venuti, Ribery, Vlahovic. Allenatore: Prandelli Diffidati Milan Fiorentina: chi sono i giocatori a rischio squalifica Castillejo diffidato tra le fila milaniste, Rebic squalificato per l’espulsione rimediata contro il Napoli. Bonaventura e Pulgar tra i ragazzi di Prandelli sono diffidati. Milan Fiorentina, streaming LIVE e diretta TV: dove vedere la gara Milan-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv da Sky. Sarà possibile vedere la gara anche da tutti i dispositivi mobile accedendo dall’App Sky Go. Il live della partita sarà disponibile su Milannews24.