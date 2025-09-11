MN24 – Allenamento Milan, Allegri sorride! Buone notizie dall’infermeria, un solo assente verso il Bologna. Ultime

Allenamento Milan, Massimiliano Allegri può sorridere: Adrien Rabiot ed Estupinan in gruppo verso il Bologna. Solo Leao indisponibile

Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara ad affrontare il Bologna di Vincenzo Italiano nella terza giornata di Serie A, con un obiettivo chiaro: ritrovare continuità e consolidare il proprio cammino dopo un inizio di stagione altalenante. I rossoneri, infatti, hanno esordito con una sconfitta a San Siro contro la Cremonese, seguita però da un’importante vittoria in trasferta contro il Lecce. Ora, la squadra punta a fare il bis davanti ai propri tifosi.

L’attesa per questa sfida, in programma domenica 14 settembre alle 20:45, è alta, e l’ottimismo cresce a Milanello. Per la prima volta da inizio stagione, Massimiliano Allegri ha avuto a disposizione l’intera rosa al completo. Una notizia fondamentale per il tecnico, che potrà contare su tutte le sue pedine per studiare al meglio la strategia da adottare contro i rossoblù.

La giornata di oggi, 11 settembre, ha segnato un momento cruciale per il Milan. A poco più di tre giorni dalla partita, tutti i nazionali hanno fatto ritorno alla base, riunendosi ai compagni che erano rimasti ad allenarsi a Milanello. Tra gli ultimi a tornare ci sono stati il portiere Mike Maignan, l’esterno d’attacco Christian Pulisic, il terzino Pervis Estupiñan e il giovane talento Santiago Gimenez. Il loro rientro, dopo gli impegni con le rispettive nazionali, permette ad Allegri di avere un quadro completo e di poter lavorare sulla coesione del gruppo in vista del prossimo impegno di campionato.

Ma la novità più significativa è l’arrivo di Adrien Rabiot, l’ultimo acquisto del club rossonero. L’ex-juventino si è unito ufficialmente al gruppo, iniziando subito la sua nuova avventura con la maglia del Milan. In mattinata, il centrocampista francese ha svolto i consueti test fisici, per poi pranzare con i nuovi compagni. Il suo primo allenamento di gruppo è previsto nel pomeriggio, un segnale chiaro della sua voglia di mettersi subito a disposizione dell’allenatore e della squadra. Rabiot rappresenta un rinforzo di grande spessore per il centrocampo, e il suo arrivo è stato fortemente voluto dal nuovo direttore sportivo rossonero, Igli Tare, che punta a rafforzare la squadra in ogni reparto per puntare al massimo.

Come appreso da Milannews24, un altro elemento di sollievo per lo staff tecnico e per i tifosi è la situazione legata a Pervis Estupiñan. Il terzino, che aveva saltato l’impegno con la sua nazionale dell’Ecuador contro l’Argentina a causa di un fastidio muscolare, è tornato in Italia in ottime condizioni. Secondo le indiscrezioni trapelate, il fastidio è rientrato e il giocatore si è allenato regolarmente con il gruppo. La sua presenza in campo contro il Bologna non sembra quindi in discussione, un’ottima notizia per la fascia sinistra della difesa milanista.

Il Milan si prepara dunque con grande intensità e con la rosa al completo. Le sfide contro il Bologna sono sempre impegnative, e Vincenzo Italiano è un allenatore molto apprezzato per la sua mentalità di gioco offensiva. Allegri e i suoi uomini dovranno mostrare la giusta determinazione e concentrazione per superare l’ostacolo e non perdere ulteriore terreno in classifica.