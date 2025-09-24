Allegri Milan, il livornese re della Coppa Italia: Max guida una speciale classifica e ha fissato un obiettivo chiaro. Modric e compagni avvisati

Allegri Milan, il tecnico livornese è il re della Coppa Italia: Max guida una speciale classifica. E vuole la finale di maggio 2026

Un Milan convincente e dominante ha staccato il pass per le semifinali di Coppa Italia, liquidando il Lecce con un netto 3-0. Il ritorno al gol di Gimenez e la sicurezza tra i pali di Mike Maignan sono segnali estremamente positivi per l’allenatore Massimiliano Allegri e per il direttore sportivo Tare, che si godono un successo che rafforza il morale della squadra in vista dei prossimi impegni. Il Milan ha dimostrato grande solidità, anche in assenza di Leao, atteso al rientro contro il Napoli.

La Coppa Italia, un trofeo sfiorato lo scorso anno, riaccende i sogni dei tifosi rossoneri. Un torneo che ha visto trionfare il Bologna di Vincenzo Italiano e che ha segnato la storia di diversi allenatori. Con un focus speciale sul passato, abbiamo deciso di analizzare i cinque tecnici che hanno alzato per più volte questo ambito trofeo. La fonte di queste informazioni è Calciomercato.it.

La Top 5 dei record: da Bersellini a Simone Inzaghi

Al quinto posto, con tre successi, troviamo Eugenio Bersellini. Dopo una carriera da giocatore, Bersellini ha conquistato il suo primo titolo di Coppa Italia con l’Inter nella stagione 1977/78, per poi ripetersi quattro anni dopo con la stessa squadra e, infine, con la Sampdoria nel 1984/85. A pari merito, ma con successi ottenuti in un solo club, ci sono due nomi storici del calcio italiano: Nereo Rocco e Nils Liedholm.

Segue a ruota Simone Inzaghi, che con le sue tre vittorie si posiziona al quarto posto. L’attuale allenatore dell’Inter ha dimostrato le sue capacità nelle partite secche, vincendo la sua prima Coppa Italia con la Lazio nel 2018/19. Successivamente, ha fatto il bis e il tris con l’Inter, trionfando nelle stagioni 2021/22 e 2022/23. La sua abilità nel gestire i momenti decisivi gli ha garantito un posto d’onore in questa speciale classifica.

I Re del torneo: da Eriksson a Mancini

Il terzo e il secondo posto sono occupati da due giganti del calcio: Sven-Goran Eriksson e Roberto Mancini, entrambi con quattro Coppe Italia vinte con tre squadre diverse. Lo svedese Eriksson ha compiuto un’impresa quasi unica, vincendo con entrambe le squadre della capitale. Il suo primo trionfo è arrivato con la Roma nel 1985/86, seguito da un successo con la Sampdoria (1993/94) e due vittorie con la Lazio (1997/98 e 1999/2000).

Roberto Mancini, invece, ha dominato la scena a inizio secolo, vincendo la sua prima Coppa Italia con la Fiorentina nel 2000/01, per poi trionfare nuovamente con la Lazio nel 2003/04. Il suo ciclo vincente è culminato con la doppietta con l’Inter nelle stagioni 2004/05 e 2005/06. Tre vittorie consecutive che lo hanno reso una vera icona di questo torneo.

La storia è di Max Allegri: nessuno come lui

Il primato assoluto spetta a Massimiliano Allegri. L’attuale allenatore del Milan, che si è appena goduto il passaggio del turno, detiene il record di cinque Coppe Italia vinte, un primato che nessuno è riuscito a eguagliare o superare. Oltre a vincere il trofeo per cinque volte, Allegri ha compiuto un’impresa ancora più straordinaria, conquistandolo per quattro anni consecutivi alla guida della Juventus, dal 2014/15 al 2017/18. Il suo ultimo trionfo è arrivato nella stagione 2023/24, sempre sulla panchina bianconera.

Questo incredibile record consolida la posizione di Massimiliano Allegri tra i più grandi allenatori della storia del calcio italiano, dimostrando una capacità di gestione e di vittoria nelle competizioni a eliminazione diretta che non ha eguali. La sua presenza al Milan è un’ulteriore garanzia per il futuro del club, che punta a tornare a sollevare trofei importanti, proprio come la Coppa Italia.