Connect with us

News

Allegri Milan, il dato sull’inizio di campionato è incredibile: questa cosa non si verificava da ben due anni

News

Chukwueze, l'ex Milan esordisce finalmente con il Fulham: il resoconto della sua gara contro il Cambridge

News

Galliani lascia il Monza e si mette in attesa del Milan: i piani dei rossoneri e cosa può succedere nei prossimi giorni

News

Modric pazzo del Milan: conferme precise a Milanello, c'è un clamoroso retroscena che fa sognare i tifosi rossoneri e Allegri

News

Bondo titolare inamovibile con la Cremonese: le statistiche del centrocampista di proprietà del Milan in questo inizio di stagione

News

Allegri Milan, il dato sull’inizio di campionato è incredibile: questa cosa non si verificava da ben due anni

Milan news 24

Published

1 giorno ago

on

By

Allegri

Allegri Milan, il dato sull’inizio di campionato è incredibile: questa cosa non si verificava da ben due anni. Le ultimissime notizie

Per il Milan di Massimiliano Allegri, l’inizio di campionato segnato dalla sconfitta contro la Cremonese per 2-1 è ormai un ricordo lontano. La squadra rossonera ha infatti inanellato la terza vittoria consecutiva in campionato, dimostrando di aver trovato un’identità e una solidità che sembravano perdute. Il netto 3-0 con cui il Milan ha superato l’Udinese è stato il culmine di un filotto di successi che include anche il 2-0 in casa del Lecce e l’1-0 a San Siro contro il Bologna.

Il dato più significativo di questa serie positiva è la ritrovata solidità difensiva. Nelle ultime tre partite, il Diavolo non ha subito nemmeno un gol, registrando tre “clean sheet” consecutivi. Un avvenimento che non si vedeva in casa milanista da quasi due anni, precisamente dalla seconda metà di settembre del 2023. In quell’occasione, la squadra rossonera aveva battuto la Lazio per 2-0 in campionato, pareggiato 0-0 con il Borussia Dortmund in Champions League e vinto 1-0 in trasferta contro il Genoa.

Concentrandoci solo sulla Serie A, i tre “clean sheet” consecutivi non si registravano da febbraio 2023. All’epoca, il Milan aveva sconfitto in rapida successione il Torino per 1-0, il Monza per 1-0 e l’Atalanta per 2-0.

Questa ritrovata solidità difensiva è un segnale di grande maturità da parte della squadra. Il lavoro di Allegri ha dato i suoi frutti e ha permesso al Milan di ritrovare quell’equilibrio tattico che lo rende una squadra difficile da affrontare. Le vittorie sono la diretta conseguenza di questa impostazione, che sta permettendo ai rossoneri di risalire la classifica e di guardare con ottimismo al prosieguo del campionato.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.