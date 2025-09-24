Allegri Milan, il dato sull’inizio di campionato è incredibile: questa cosa non si verificava da ben due anni. Le ultimissime notizie

Per il Milan di Massimiliano Allegri, l’inizio di campionato segnato dalla sconfitta contro la Cremonese per 2-1 è ormai un ricordo lontano. La squadra rossonera ha infatti inanellato la terza vittoria consecutiva in campionato, dimostrando di aver trovato un’identità e una solidità che sembravano perdute. Il netto 3-0 con cui il Milan ha superato l’Udinese è stato il culmine di un filotto di successi che include anche il 2-0 in casa del Lecce e l’1-0 a San Siro contro il Bologna.

Il dato più significativo di questa serie positiva è la ritrovata solidità difensiva. Nelle ultime tre partite, il Diavolo non ha subito nemmeno un gol, registrando tre “clean sheet” consecutivi. Un avvenimento che non si vedeva in casa milanista da quasi due anni, precisamente dalla seconda metà di settembre del 2023. In quell’occasione, la squadra rossonera aveva battuto la Lazio per 2-0 in campionato, pareggiato 0-0 con il Borussia Dortmund in Champions League e vinto 1-0 in trasferta contro il Genoa.

Concentrandoci solo sulla Serie A, i tre “clean sheet” consecutivi non si registravano da febbraio 2023. All’epoca, il Milan aveva sconfitto in rapida successione il Torino per 1-0, il Monza per 1-0 e l’Atalanta per 2-0.

Questa ritrovata solidità difensiva è un segnale di grande maturità da parte della squadra. Il lavoro di Allegri ha dato i suoi frutti e ha permesso al Milan di ritrovare quell’equilibrio tattico che lo rende una squadra difficile da affrontare. Le vittorie sono la diretta conseguenza di questa impostazione, che sta permettendo ai rossoneri di risalire la classifica e di guardare con ottimismo al prosieguo del campionato.