Allegri ritrova Leao e si interroga: primi dubbi a Milanello, quale la coppia d’attacco titolare? Prende corpo una clamorosa suggestione

Allegri è pronto a ritrovare Leao e comincia ad interrogarsi sulla coppia titolare: spunta la suggestione del portoghese con Nkunku

Dopo oltre un mese di assenza, Rafael Leao è pronto a riabbracciare il campo e i suoi compagni, regalando un sospiro di sollievo all’allenatore Massimiliano Allegri e al direttore sportivo Igli Tare. Sebbene non sia ancora al 100% della sua condizione fisica e atletica, la sola presenza del portoghese in panchina offre un’opzione tattica preziosa che può fare la differenza nel corso di una partita.

Il suo rientro coincide con l’emergere di un nuovo e intrigante scenario tattico per il Milan. Una volta recuperata la piena forma, il numero 10 rossonero tornerà a occupare la sua posizione, ma con un potenziale compagno inedito al suo fianco: Christopher Nkunku. Il francese ha già dato prova delle sue qualità nella prima uscita da titolare, incantando il pubblico di San Siro con un gol di notevole fattura.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il quotidiano spinge forte sull’idea di una nuova coppia d’attacco, titolando “Il nuovo tandem titolare”. L’accoppiata Leao-Nkunku ha un potenziale esplosivo e potrebbe diventare la spina dorsale offensiva del Milan. Igli Tare vede in questa potenziale coppia un investimento vincente per il futuro.

Pulisic e il dilemma di Allegri

Nonostante l’entusiasmo per il possibile duo, c’è un ostacolo importante che si pone sulla strada di questa nuova intesa: Christian Pulisic. L’americano ha offerto un rendimento eccezionale in questa fase iniziale della stagione, dimostrando una costanza e una concretezza che lo hanno reso insostituibile. È difficile pensare che l’allenatore Massimiliano Allegri possa privarsi di un calciatore così in forma e così importante per gli equilibri della squadra.

Il dilemma che si pone per Allegri è affascinante e complesso: come gestire la coesistenza di tre talenti offensivi di tale calibro? La scelta non sarà semplice e richiederà tutta la sua esperienza tattica. Il tecnico livornese dovrà decidere se puntare sul tandem proposto dal Corriere dello Sport, sacrificando Pulisic, oppure se trovare una soluzione che permetta a tutti e tre di coesistere, magari con un modulo diverso.

Il ritorno di Leao non è solo un semplice recupero, ma il punto di partenza per una nuova fase tattica del Milan. Le decisioni di Allegri, in accordo con il direttore sportivo Igli Tare, saranno cruciali per il resto della stagione e per le ambizioni del club.