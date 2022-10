Albertini: «Colpo in attacco? Prenderei Broja dal Chelsea»￼

Demetrio Albertini ha parlato delle prossime mosse del Milan sul mercato: l’ex centrocampista consiglia Broja ai rossoneri

Nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini ha dichiarato:

«Con un attaccante alla portata delle casse del club, ma capace di fare la differenza subito. Giroud non è eterno, lo stesso vale per Ibra. Fino a quando non ci sarà la possibilità di investire come le grandissime d’Europa, occorre scovare i talenti che nelle big non trovano spazio, come aveva fatto la Juve a suo tempo con Morata. Penso a Broja del Chelsea, ad esempio».

