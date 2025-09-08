Adli Milan, ad un passo la cessione all’Al Shabab! Si aspetta solo l’ufficialità. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato del Milan si prepara a registrare un’altra importante uscita: Yacine Adli, il centrocampista francese noto per la sua visione di gioco e la sua intelligenza tattica, è a un passo dal trasferimento definitivo all’Al Shabab, club arabo. La trattativa, che negli ultimi giorni aveva subito un rallentamento a causa di ostacoli legati alle commissioni degli agenti, ha finalmente trovato la fumata bianca.

Secondo quanto riportato da diverse fonti, tra cui il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari che ha confermato la notizia sul suo account X, le questioni burocratiche sono state risolte. L’affare è ora in via di definizione e l’annuncio ufficiale è atteso a breve. Nelle casse del Milan finiranno otto milioni di euro, una cifra che permetterà ai rossoneri di ottenere una plusvalenza significativa e di avere nuova liquidità da reinvestire sul mercato, magari per rinforzare altri reparti.

La cessione di Adli, che ha sempre dimostrato grande attaccamento alla maglia rossonera, fa parte di una chiara strategia societaria. Il Diavolo punta a ottimizzare le risorse e a costruire una rosa il più possibile funzionale alle idee del tecnico Massimiliano Allegri. Nonostante il centrocampista francese abbia cercato di ritagliarsi uno spazio importante, la folta concorrenza nel reparto mediano e la possibilità di monetizzare hanno spinto il club a valutare questa offerta proveniente dall’Arabia Saudita.

Per Yacine Adli, il trasferimento all’Al Shabab rappresenta una nuova sfida e l’occasione per mettersi in mostra in un campionato in forte crescita. Il giocatore avrà la possibilità di essere protagonista e di trovare quella continuità che al Milan non sempre gli è stata garantita. I tifosi rossoneri lo ricorderanno per la sua professionalità e la sua grande dedizione, qualità che lo hanno reso un giocatore amato e rispettato. Con la sua partenza, il centrocampo del Milan perde un elemento di qualità, ma il club si assicura una cifra importante per proseguire nella costruzione della squadra.