Adarabioyo Milan: definito il futuro del difensore, fissate le VISITE MEDICHE con questo club

Il calciomercato Milan costretto a depennare il nome di Adarabioyo dalla propria lista. Fissate le visite mediche con questo club

Come rivelato da ‘Sky Sport UK’, Tosin Adarabioyo – che da tempo aveva rifiutato la proposta per il rinnovo con il Fulham – ha raggiunto un’intesa totale con il Chelsea sulla base di un contratto molto lungo. Trattativa praticamente definita in tutti i suoi dettagli, a tal punto che la stessa società di Londra ha già prenotato le visite mediche del difensore per l’inizio della prossima settimana.

Sfuma di fatto uno degli obiettivi per la difesa del calciomercato Milan.