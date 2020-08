20 agosto 1993: il Milan vince la Supercoppa in America

Era il 20 agosto 1993 e si giocava al Bob Kennedy Memorial di Washington; era la finale di Supercoppa Italiana, la prima a disputarsi fuori dai confini nazionali ed altro non era che un antipasto di quello che sarebbe stato il Mondiale di Usa ’94 dell’estate successiva.

Il Milan campione d’Italia affronta il Torino dell’ex Giovanni Galli vincitore della Coppa Italia e porta a casa la Supercoppa grazie ad un gol di Marco Simone. Sull’account Twitter ufficiale del club, gli highlights della partita:

#OnThisDay, in 1993 🏆

The first Supercoppa Italiana to be played outside of Italy was ours, courtesy of Simone 🤩

Il gol di Simone al Robert F. Kennedy Memorial Stadium di Washington per la nostra terza Supercoppa 🤩#SempreMilan pic.twitter.com/1eOuikTlmx

