Adani: «Milan-Chelsea? Grave ingiustizia subita dai rossoneri»

Daniele Adani, ex calciatore e attuale opinionista, ha sottolineato l’ingiustizia subito dal Milan nel match col Chelsea

Intervenuto alla Bobo Tv, Daniele Adani ha parlato così di Milan-Chelsea:

«Il Milan ha subito un’ingiustizia. Io ero un difensore e i difensori sanno l’entità degli scontri, è una gara in area di rigore dove tutto è molto più delicato, ma tutti sappiamo che c’è differenza tra contatto e fallo. Quello tra Tomori e Mount è un contatto che può essere al limite ma non è fallo perché non impedisce all’attaccante di completare l’azione».